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«الزند» يجدد ندب رؤساء محاكم جنوب القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد

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«الزند» يجدد ندب رؤساء محاكم جنوب القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد «الزند» يجدد ندب رؤساء محاكم جنوب القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد

المستشار الزند

أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارا وزاريا بتجديد ندب المستشار مجدي خليفة، لرئاسة محكمة جنوب القاهرة، كما أصدر قرارا بتجديد ندب المستشار أحمد طلبة لرئاسة محكمة بورسعيد الابتدائية.

وأصدر وزير العدل قرارا آخر بتجديد ندب المستشار إبراهيم عبد المقصود رئيسا لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، على أن يكون قرار تجديد الندب لمدة عام، كما أصدر أيضا قرارا بندب المستشار جمال على موسى لرئاسة محكمة قنا الابتدائية بدلا من المستشار حسن كامل عبد اللطيف.

يذكر أنه من المقرر إصدار الجزء الآول من الحركة القضائية خلال أيام لتجديد وندب القضاة بالمحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية.

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