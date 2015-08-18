رئيسة حزب ميرتس الإسرائيلى تدعو للإفراج عن الأسير الفلسطينى محمد علان

دعت رئيسة حزب ميرتس الإسرائيلى زهافا غالؤون إلى الافراج عن المعتقل الادارى الفلسطينى المضرب عن الطعام محمد علان لأسباب صحية.

وقالت غالؤن ـ للإذاعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء ـ إن سياسة الاعتقال الإدارى الممارسة بحق آلاف الفلسطينيين لم تعد تفى بالغاية المرجوة منها وبالتالى يجب إلغاؤها.

وأوضحت غالؤون أن موقفها الرافض للاعتقال الادارى يشمل ايضا المواطنين الاسرائيليين.

ورأت رئيسة حزب ميرتس أن علان لا يشكل حاليا تهديدا أمنيا مؤكدا، مع ذلك وجوب تقديمه للمحاكمة فى حال توفر ادلة كافية تثبت ضلوعه فى اعتداءات إرهابية.

وفى السياق ذاته تنعقد محكمة العدل العليا غدا لمواصلة النظر فى الالتماس المقدم للإفراج عن علان بسبب تدهور حالته الصحية.

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