أخبار عاجلة

قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرة روسية تجلى 59 شخصا من سوريا إلى موسكو

Google+ Print
طائرة روسية تجلى 59 شخصا من سوريا إلى موسكو طائرة روسية تجلى 59 شخصا من سوريا إلى موسكو
أعلن المكتب الصحفى لوزارة الطوارئ الروسية أن طائرة تابعة لها هبطت، اليوم الثلاثاء، فى مطار "دوموديدوفو" الدولى فى موسكو، قادمة من مدينة اللاذقية السورية، وعلى متنها 59 شخصا من مواطنى روسيا وغيرها من جمهوريات رابطة الدول المستقلة، وكذلك من رعايا سوريا.

وأشار المكتب الصحفى، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إلى ان هؤلاء ابدوا رغبتهم فى مغادرة سوريا نظرا لاستمرار الأعمال القتالية فى البلاد.

وكانت الطائرة نفسها، وهى من طراز "إيل- 76"، قد نقلت إلى اللاذقية، يوم أمس الاثنين، شحنة جديدة بوزن 21 طنا من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السورى من الروسية. وطائرة المساعدات الروسية هذه هى التاسعة إلى سوريا، منذ اندلاع الأزمة فى البلاد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟