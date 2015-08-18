طائرة روسية تجلى 59 شخصا من سوريا إلى موسكو

أعلن المكتب الصحفى لوزارة الطوارئ الروسية أن طائرة تابعة لها هبطت، اليوم الثلاثاء، فى مطار "دوموديدوفو" الدولى فى موسكو، قادمة من مدينة اللاذقية السورية، وعلى متنها 59 شخصا من مواطنى روسيا وغيرها من جمهوريات رابطة الدول المستقلة، وكذلك من رعايا سوريا.

وأشار المكتب الصحفى، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إلى ان هؤلاء ابدوا رغبتهم فى مغادرة سوريا نظرا لاستمرار الأعمال القتالية فى البلاد.

وكانت الطائرة نفسها، وهى من طراز "إيل- 76"، قد نقلت إلى اللاذقية، يوم أمس الاثنين، شحنة جديدة بوزن 21 طنا من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السورى من الحكومة الروسية. وطائرة المساعدات الروسية هذه هى التاسعة إلى سوريا، منذ اندلاع الأزمة فى البلاد.

>