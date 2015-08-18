ليبيون ينظمون وقفة أمام الجامعة العربية للمطالبة بتسليح جيش بلادهم

نظم عدد من أبناء الجالية الليبية بالقاهرة، وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر جامعة الدولةالعربية بالتحرير، تنديدا بالأعمال الإرهابية التى تحدث فى لبيا من قبل "داعش"، وللمطالبة برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى الحر .

وقال حسن ترك، رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى، أثناء مشاركته فى الوقفه: "إن قتل الأبرياء فى ليبيا على يد التنظيم الإرهابى داعش يمثل خطراً على جميع الدول العربية مطالباً بسرعة تكوين جيش عربى موحد لمواجهة تلك التنظيمات وإنقاذ ليبيا منهم".

ورفع المشاركون فى الاحتفالية لافتات كتبوا عليها: "الجامعة العربية أخرجى عن صمتك.. نطالب بتفعيل قرار الجامعة العربية بشأن حماية المدنيين.. أوقفوا المذبحة كلنا ليبيا وكلنا سرت.. الشعوب العربية أيد واحدة ضد الإرهاب والتطرف.. نعم لرفع الحظر عن تسليح الحيش الليبى".

وعلى جانب آخر شهد محيط جامعة الدول العربية تواجدا أمنيا مكثفا من قبل قوات الشرطة تزامنا مع وقفة أبناء الجالية الليبية بالقاهرة.



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