مصدر عسكرى ليبى: حفتر يزور باكستان تلبية لدعوة رئيس هيئة الأركان

قال مصدر عسكرى ليبى، إن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول ركن خليفة بالقاسم حفتر يقوم بزيارة رسمية إلى باكستان، بدعوة من الجنرال راشد محمود القائد العام رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن زيارة الفريق حفتر لباكستان تأتى فى إطار بحث العلاقات المشتركة بين البلدين، وآلية دعم باكستان للجيش الليبى فى ظل حظر التسليح المفروض على قواته بقرار الأمم المتحدة.

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