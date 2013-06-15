أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

“تمرد” لـ “مرسي”: نازلين 30 يونيو و”هنوريك مين اللي واهم”

  • 24
Google+ Print
“تمرد” لـ “مرسي”: نازلين 30 يونيو و”هنوريك مين اللي واهم” “تمرد” لـ “مرسي”: نازلين 30 يونيو و”هنوريك مين اللي واهم”

حملة تمرد – أرشيفية

قالت حملة تمرد نحب مُذكرين الرئيس أن أول من ثار على النظام البائد هم المتمردون من تقول عليهم الآن “واهمون” وأول من ثار على أتباعه من المجلس العسكري هم المتمردون وأول من كرم المجلس العسكري هم الإخوان وأول من ساند كمال الجنزوري في هم الإخوان وأول من قتل واعتقل من أجل رفض عودة النظام البائد هم المتمردون.

وأضافت الحملة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الإخوان هم من أتوا بالفلول في حكوماتهم وأن أعضاء تمرد هم من قاتلوا من أجل محو النظام البائد .

وتابعت الحملة أن الإخوان هم من أيدوا مبارك في 2005 ومن ساموا رجال الحزب الوطني من أجل حصة في البرلمان، مشيرون أنهم هم القائلون “طظ في ”، مضيفينأنهم سينزلون يوم 30 يونيو للإطاحة بنظام الإخوان.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا