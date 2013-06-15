“تمرد” لـ “مرسي”: نازلين 30 يونيو و”هنوريك مين اللي واهم”

قالت حملة تمرد نحب مُذكرين الرئيس أن أول من ثار على النظام البائد هم المتمردون من تقول عليهم الآن “واهمون” وأول من ثار على أتباعه من المجلس العسكري هم المتمردون وأول من كرم المجلس العسكري هم الإخوان وأول من ساند كمال الجنزوري في الحكومة هم الإخوان وأول من قتل واعتقل من أجل رفض عودة النظام البائد هم المتمردون.

وأضافت الحملة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الإخوان هم من أتوا بالفلول في حكوماتهم وأن أعضاء تمرد هم من قاتلوا من أجل محو النظام البائد .

وتابعت الحملة أن الإخوان هم من أيدوا مبارك في 2005 ومن ساموا رجال الحزب الوطني من أجل حصة في البرلمان، مشيرون أنهم هم القائلون “طظ في مصر”، مضيفينأنهم سينزلون يوم 30 يونيو للإطاحة بنظام الإخوان.