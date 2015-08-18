بالصور..ناشطة ليبية: وقفتنا فى القاهرة تطالب بتدخل قوات عربية ضد إرهاب داعش فى سرت

نظم عدد من أبناء الجالية الليبية فى مصر وقفة تضامنية، أمام مقر جامعة الدول العربية تزامنا مع انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية التى تعقد اليوم برئاسة الأردن ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى ووزير الخارجية الليبى محمد الدايرى.

وقالت أمل عبدالله، رئيس تحرير مجلة أطلال عربية الليبية التى تصدر من مصر وأحد منظمى الوقفة، إن سبب وقفة أبناء الجالية الليبية اليوم أمام مقر الجامعة العربية تضامنا مع مطلب دولة ليبيا عبر المندوبية الليبية بالقاهرة بطلب انعقاد جلسة طارئة على إثر المجازر والمذابح التى يرتكبها تنظيم داعش الإرهابى بحق الشعب الليبى فى مدن سرت ودرنة وبنى غازى وعدد من المدن الليبية.

وأكدت عبدالله فى تصريحات صحفية أن الوقفة تعتبر تضامنية أيضا مع مطلب الحكومة الليبية بتدخل قوات عربية فى ليبيا لمحاربة تنظيم داعش بسبب عدم تسليح الجيش الليبى بقرار من الأمم المتحدة وغياب مؤسسات الدولة.

وطالبت عبدالله الجامعة العربية بدعم ومساندة دولة ليبيا فعليا فى حربها على الإرهاب دون الاعتماد على إصدار بيانات الإدانة والشجب فقط، مؤكدة أن وقفة الجالية الليبية أمام الجامعة العربية اليوم ستنتهى مع انتهاء الجلسة الطارئة بالجامعة العربية بخصوص ليبيا.

ويعقد مجلس الجامعة العربية اليوم اجتماعا طارئا بناء على طلب من مندوب ليببا لدى الجامعة العربية السفير عاشور حمد لو راشد، لبحث سبل وقف مذابح داعش فى سرت و الأوضاع المأساويـة التى تمـر بهـا ليبيـا.



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