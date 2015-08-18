أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإمارات تطالب باتخاذ الإجراءات بشأن الاعتداء على سفارتها بصنعاء

Google+ Print
الإمارات تطالب باتخاذ الإجراءات بشأن الاعتداء على سفارتها بصنعاء الإمارات تطالب باتخاذ الإجراءات بشأن الاعتداء على سفارتها بصنعاء
طالبت الإمارات إضافة بند على جدول أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع فى ليبيا، يتعلق بالاعتداء الذى تعرض له مقر السفارة الإماراتية فى مدينة صنعاء اليمنية على أيدى جماعة الحوثى .

وقد بدأ اجتماع مجلس الجامعة العربية فى وقت سابق اليوم الثلاثاء بناء على طلب ليبيا برئاسة الأردن للبحث فى الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأعمال الإهاربية لتنظيم "داعش" الإرهابى والتنظيمات المسلحة الأخرى فى ليبيا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365