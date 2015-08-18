الإمارات تطالب باتخاذ الإجراءات بشأن الاعتداء على سفارتها بصنعاء

طالبت الإمارات إضافة بند على جدول أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع فى ليبيا، يتعلق بالاعتداء الذى تعرض له مقر السفارة الإماراتية فى مدينة صنعاء اليمنية على أيدى جماعة الحوثى .

وقد بدأ اجتماع مجلس الجامعة العربية فى وقت سابق اليوم الثلاثاء بناء على طلب ليبيا برئاسة الأردن للبحث فى الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأعمال الإهاربية لتنظيم "داعش" الإرهابى والتنظيمات المسلحة الأخرى فى ليبيا.

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