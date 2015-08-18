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بدء جلسة إعادة محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين فى قضية "سوديك"

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بدء جلسة إعادة محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين فى قضية "سوديك" بدء جلسة إعادة محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين فى قضية "سوديك"
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسات إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأربعة متهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم: فؤاد مدبولى، وحسن خالد، ومحمد أحمد محمد، عزت عبد الرؤوف عبد القادر، بتهمة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية كل من المستشارين جمال أبو طالب، وحسن السيد، وسكرتارية إبراهيم أحمد، محمد عبد العزيز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم: فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، وعزت عبد الرؤوف، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقون، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
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