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القاضى يسمح بخروج المتهمين فى قضية "سوديك" من القفص والجلوس داخل القاعة

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القاضى يسمح بخروج المتهمين فى قضية "سوديك" من القفص والجلوس داخل القاعة القاضى يسمح بخروج المتهمين فى قضية "سوديك" من القفص والجلوس داخل القاعة
قرر المستشار عبد السلام يونس رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس والذى ينظر جلسات إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأربعة متهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد، ومحمد أحمد محمد، عزت عبد الرؤوف عبد القادر، بتهمة إهدار المال العام، بإخراج المتهمين من قفص الاتهام والسماح لهم بالجلوس داخل القاعة لسماع مرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدى راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين، برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، وعزت عبد الرؤوف نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

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مصر 365