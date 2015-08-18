الأمن العام: ضبط 73 قطعة سلاح نارى و167 قضية مخدرات

تمكن ضباط قطاع الأمن العام، من ضبط 73 قطعة سلاح نارى، و172 قطعة سلاح أبيض، وضبط 167 قضية مخدرات، و3 تشكيلات عصابية، و2 متهم لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و98 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا ، وتنفيذ 12175حكما قضائيا متنوعا وإعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 484 دراجة بخارية مخالفة.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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