شرطة المسطحات بالشرقية تلاحق مروجى الأدوية البيطرية المسرطنة

شن قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية- بإشراف اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، وبناء على تحريات سرية وإذن النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية من الطب البيطرى والزراعة- حملة لملاحقة مروجى الأدوية البيطرية مجهولة المصدر والمسرطنة.

وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى شركات الأدوية البيطرية التى تقوم بالاتجار فى الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط "هيثم.م.إ"، 37 سنة، ومقيم مركز الزقازيق، المدير المسئول عن الشركة وبحوزته 6000 ستة آلاف عبوة مختلفة مجهولة المصدر ومصنوعة من مواد كيميائية مجهولة مسرطنة لشركات وهمية غير مسجلة بوزارة الزراعة بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات وغير سليمة ومحظور استخدامها، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الطب البيطرى تحت تصرف النيابة.