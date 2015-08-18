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النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى فى واقعة تفجير سيارة نقيب شرطة بحلوان

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النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى فى واقعة تفجير سيارة نقيب شرطة بحلوان النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى فى واقعة تفجير سيارة نقيب شرطة بحلوان
أمر المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، باستعجال تحريات الأمن الوطنى بشأن واقعة تفجير سيارة نقيب الشرطة أحمد سمير محمد صادق بمنطقة حلوان.

تعود أحداث الواقعة عندما فوجئ النقيب محمد سمير محمد صادق أثناء عودته إلى مسكنه بشارع الرحمن فى منطقة حلوان، وأثناء إيقاف سيارته أسفل المنزل، بانفجار عبوة بدائية الصنع قرب السيارة، وهو ما أسفر عن إصابته، ونقله على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج .

وانتقل خبراء المفرقعات بالقاهرة وبصحبتهم الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية، وتم القيام بعمليات تمشيط بمحيط الانفجار والتأكد من عدم وجود ثمة عبوات أخرى، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجناة منفذى تلك العملية، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الحادث.

وأجرى شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة، معاينة مكان الواقعة، والتى أسفرت عن إتلاف 8 سيارات ملاكى كانت بمحيط موقع تفجير سيارة نقيب الشرطة، بجانب تحطيم وجه محل سيبر نت، وتدمير سيارة المجنى عليه.

ويذكر أن المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أمر بسرعة ضبط مرتكبى واقعة تفجير سيارة نقيب الشرطة أحمد سمير محمد صادق بمنطقة حلوان.

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مصر 365

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