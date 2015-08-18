حبس شبكة دعارة دولية تضم أوكرانيتين ورجلى أعمال 4 أيام فى مدينة نصر

>أمرت نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، بحبس شبكة دعارة دولية تضم أوكرانيتين ورجلى أعمال مصريين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج الأعمال المنافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

واعترفت المتهمتان أمام النيابة بقيامهما بتحصيل المبالغ المالية من راغبى المتعة عن طريق رجلى الأعمال وتحويلها إلى أوكرانيا.

وكان قد تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط فتاتين أوكرانيتين ومصريين و2 من رجال الأعمال، لقيامهم بتسهيل الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية والترويج لراغبات المتعة من الفتيات عبر شبكة الإنترنت، وتم ضبط المتهمين داخل شقق سكنية وبحوزتهم مبالغ مالية وكميات من الحشيش.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث الآداب فتاتين أوكرانتين عقب وصولهما إلى جمهورية مصر العربية بناء على التحريات، وتبين أن أعمارهما 28 سنة و30 سنة، وقيامهما بترويج المتعة عبر صفحات الإنترنت مقابل مبلغ مالى 2500 جنيه لكل منهما.

وتمكنت شرطة مباحث الإنترنت فى رصد تلك المواقع وتبين وجود صور للفتاتين فى أوضاع مخلة بالآداب لجذب راغبى المتعة.

وبعد استئذان النيابة، تمت مداهمة مكان وجود تلك الفتاتين بإحدى الشقق السكنية بمدينة نصر وتم ضبطهما فى أوضاع مخلة بالآداب مع أحد رجال الأعمال وبحوزتها 9 آلاف جنيه و210 دولارات أمريكية و15 ألف روبل روسى و11 ألفا من العملة الأوكرانية، وحاسب آلى به مقاطع فيديوهات أثناء قيامهما بتلك الأعمال المنافية للآداب والموقع المستخدم لجذب راغبى المتعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بما سبق.