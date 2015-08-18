دفاع المتهمين بقضية "سوديك" يبدأ المرافعة عن إبراهيم سليمان

بدأ جميل سعيد دفاع المتهمين فى قضية "سوديك"، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد السلام يونس، والذى أبدى ملاحظات على مرافعة النيابة العامة، واعتبرها حملت عبارات السب بحق المتهمين وانتقصت من حقهم، زاعمة أنهم عاثوا فى الأرض فسادا وسرقوا المال العام، ودفع بمدنية النزاع وعدم جواز نظر الدعوة أمام محكمة جنائية، وخلو أمر الإحالة من التحقيق فى تخصيص أرض "سوديك" للمتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدى راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد.

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