التعليم: طالب بلجنة فى المعصرة وراء تسريب ورقة أسئلة الفيزياء

قال محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن طالبا بلجنة زهراء حلوان التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، قام بتصوير أسئلة الفيزياء ورفعها على صفحات تسريبات الثانوية العامة وشاومينج، وذلك بعد بعد لجنة الامتحانات بفترة كبيرة.

وأضاف محمد سعد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات الوزارة قامت بضبط طالبين قبل بدء لجنة الامتحانات ومعهما تليفون محمول، وتم مصادرته وتحرير محضر لهم.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا اليوم امتحان الفيزياء لشعبة العلمى والجغرافيا لشعبة الأدبى.