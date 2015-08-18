مصدر أمنى ليبى: خطف عامل مصرى فى مدينة سبها على أيدى مسلحين

أكد مصدر أمنى ليبى، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم اختطاف مواطن مصرى الجنسية يعمل فى مقهى فى منطقة القرضة، موضحا أن مواطنا ليبيا يدعى أحمد مسلم ويعمل مديرًا للشئون المالية فى مشروع الويغ الزراعى، تعرض أيضا للخطف على يد مسلحين طلبوا فدية مالية لإطلاقه قدرها 250 ألف دينار.

وأوضح المصدر أن الحادثة تأتى ذلك بعد أقل من أسبوع على تصريحات عميد المجلس البلدى لمدينة سبها ومسئولى الأجهزة الأمنية، التى أكدوا خلالها استقرار الأمن فى المدينة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

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