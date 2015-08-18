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حريق هائل يلتهم قصر بيرناسكون التاريخى فى فرنسا

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نشبت فجر اليوم الثلاثاء، كتل من النيران فى قصر بيرناسكون التاريخى الموجود فى مدينة أكس لى بان الفرنسية، وامتدت النيران لتلتهم جزءا كبيرا من القصر، واستمر لعدة ساعات، حيث قالت صحيفة "لو دوفان" الفرنسية "إن الحريق كان بالغ الصعوبة وشارك فى إطفائه ما يقرب من 80 رجلا من الإنقاذ المدنى".

وأشار الموقع إلى أن القصر المشتعل كان به أنواع كثيرة من الكيماويات ومواد الطلاء، نظراً لعمليات التجديد والترميم التى تجرى فيه، وأن النيران مازالت تشتعل منذ حين لآخر حتى الآن ولم يتم السيطرة عليها وإجراء عمليات التبريد التى تتلو عمليات الإطفاء.

ووفقاً لأحد رجال الشرطة الفرنسية "لم يتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق منذ عدة ساعات من محاولاتهم، وأن الحريق من درجة عالية فى شدته وذلك نظراً لهيكل المبنى المصنع معظمه من الأخشاب، وحتى الآن لم يتم إصابة أى مواطن ولاخسائر فى الأرواح بين المواطنين وأحد رجال الشرطة فقط هو من أصيب باختناق بسبب شدة الأدخنة، كما أن الخسائر المادية فادحة وهذا سوف يؤكده بالتفصيل التحقيقات".

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أدخنة ناتجة عن الحريق -اليوم السابع -8 -2015
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أدخنة ناتجة عن الحريق

محاولات إطفاء القصر -اليوم السابع -8 -2015
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محاولات إطفاء القصر

حريق القصر -اليوم السابع -8 -2015
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حريق القصر

الحريق فى بدايته -اليوم السابع -8 -2015
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الحريق فى بدايته


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مصر 365