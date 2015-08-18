"اتيكيت" الضيافة في مكاتب العمل

إذا صحّ قول الأديب جبران خليل جبران "من لا يعمل لا يخطئ" لتبرير ما يحدث من أخطاء يومية، خصوصاً في أماكن العمل حيث يتواصل المرء مع أجناس عديدة من البشر من مختلف الطبقات، فإن ذلك لا يبرّر إهمال أصول التعامل مع الأشخاص في المكاتب والمؤسسات وأماكن العمل الأخرى. لذا، لا بد من الالتزام بنصائح خبيرة "الاتيكيت" السيدة نادين ضاهر الآتية، في هذا المجال:

1. واجبات الضيف(ة):

- الالتزام بالاستئذان، قبل دخول مكاتب الآخرين.

- تجنّب التصرّف بشكل يضايق المضيف(ة)، وكأن الأخير هو الضيف(ة) وأنت المضيف(ة).

- عدم نثر الأوراق على مكتب المضيف(ة) أو وضع الحقيبة على الأخير.

- عدم إطالة وقت الزيارة، مع جعل المضيف(ة) هو من يحدّد مدّتها؛ لأنه إذا كان مهتماً بالحديث سيشعر الطرف الآخر بذلك.

2. واجبات المضيف(ة):

- الترحيب بالزائر(ة) وتوفير وسائل الراحة له.

- إذا كان مشغولاً، يمكن الاستعانة بزميل(ة)، في حال عدم وجود مديرة للمكتب لاستقبال الضيف(ة). وعند دخول الضيف(ة) المكتب، يجدر بالمضيف(ة) الوقوف والخروج من خلف المكتب لاستقبال الأول ومصافحته باليد. من ثم، دعوته للجلوس في المكان المخصّص للضيوف.

- عند خروج الزائر(ة) من المكتب، يُستحسن عدم تركه يذهب بمفرده؛ إذ يترتب على المضيف(ة) مصاحبته حتى باب المصعد أو السلّم.

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