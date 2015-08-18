أخبار عاجلة

قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

ثقافة الأقصر تُقيم سلسة من المحاضرات والندوات التثقيفية

Google+ Print
ثقافة الأقصر تُقيم سلسة من المحاضرات والندوات التثقيفية ثقافة الأقصر تُقيم سلسة من المحاضرات والندوات التثقيفية

أقام فرع ثقافة الأقصر سلسة من المحاضرات والندوات التثقيفية بالمواقع الثقافية المختلفة، منها محاضرة بعنوان ” فن البورترية “، والتي أقيمت بقصر ثقافة الأقصر، وألقتها الفنانة نجلاء بدوي، بمقر القصر أمس ” الاثنين “.

وتناولت المحاضرة شرح نظري عن رسم الوجه بالخامات المختلفة، ثم بعد ذلك شرح عملي بالرسم عن دراسات مختلفة من الوجه، مثل:” العين والفم والأنف والأذن، يعني تشريح كامل للوجه “.

فيما أقام قصر ثقافة بهاء طاهر، محاضرة بعنوان “التراث الثقافي”، والتي ألقاها أشرف عبده، المتخصص في إدارة التراث الثقافي، متناولًا تعريف للثقافة، وما هي الثقافات الدولية المختلفة، وما هو دور الثقافة في بناء وتقدم المجتمعات.

كما أقام قصر ثقافة إسنا، محاضرة بعنوان “سيرة الأنبياء”، وألقاها الشيخ أبو الحسن جاد، بمقر القصر، حيث تناول قصة سيدنا أدم وبداية الخلق، ثم أوضح الخطأ في مقولة أن حواء هي سبب خروج أدم من الجنة مُستشهدًا بالأيات الكريمات، ” فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما ” الأية، وفي موضع أخر، ” فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه”، وفي موضعٍ أخر، ” فوسوس إليه الشيطان قال يا أدم هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى”.

كما أقام قصر ثقافة الطفل، ورشة فنون تشكيلية بعنوان “إرسم من خيالك” إلى جانب مسابقة بعنوان قصص الأنبياء تناولت الأسئلة قصة أدم عليه السلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا