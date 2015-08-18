ثقافة الأقصر تُقيم سلسة من المحاضرات والندوات التثقيفية

أقام فرع ثقافة الأقصر سلسة من المحاضرات والندوات التثقيفية بالمواقع الثقافية المختلفة، منها محاضرة بعنوان ” فن البورترية “، والتي أقيمت بقصر ثقافة الأقصر، وألقتها الفنانة نجلاء بدوي، بمقر القصر أمس ” الاثنين “.

وتناولت المحاضرة شرح نظري عن رسم الوجه بالخامات المختلفة، ثم بعد ذلك شرح عملي بالرسم عن دراسات مختلفة من الوجه، مثل:” العين والفم والأنف والأذن، يعني تشريح كامل للوجه “.

فيما أقام قصر ثقافة بهاء طاهر، محاضرة بعنوان “التراث الثقافي”، والتي ألقاها أشرف عبده، المتخصص في إدارة التراث الثقافي، متناولًا تعريف للثقافة، وما هي الثقافات الدولية المختلفة، وما هو دور الثقافة في بناء وتقدم المجتمعات.

كما أقام قصر ثقافة إسنا، محاضرة بعنوان “سيرة الأنبياء”، وألقاها الشيخ أبو الحسن جاد، بمقر القصر، حيث تناول قصة سيدنا أدم وبداية الخلق، ثم أوضح الخطأ في مقولة أن حواء هي سبب خروج أدم من الجنة مُستشهدًا بالأيات الكريمات، ” فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما ” الأية، وفي موضع أخر، ” فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه”، وفي موضعٍ أخر، ” فوسوس إليه الشيطان قال يا أدم هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى”.

كما أقام قصر ثقافة الطفل، ورشة فنون تشكيلية بعنوان “إرسم من خيالك” إلى جانب مسابقة بعنوان قصص الأنبياء تناولت الأسئلة قصة أدم عليه السلام.