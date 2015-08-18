البورصة تتراجع في بداية التعاملات متأثرة بمبيعات المؤسسات الأجنبية والعرب

تراجعت البورصة المصرية في مستهل تعاملات، الثلاثاء، تحت ضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية والعرب، واتجه المحليون صوب الشراء.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30″ – الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة – بنسبة 0.49 % ليبلغ مستوى 7556.83 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 50″ – متساوي الاوزان النسبية – 0.21 % ليسجل 1345.41 نقطة، وفقد مؤشر “ايجي اكس 20″ – محدد الاوزان النسبية – 0.45 % مسجلا 7509.56 نقطة.

وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″ 0.19 % ليبلغ مستوى 427.68 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقا ليخسر 0.13 % ليبلغ مستوى 894.28 نقطة.

ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها وسط عمليات بيع من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية والعربية.

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