"شاومينج" ينشر صورة لامتحان الجغرافيا للثانوية بعد ساعة من بدء اللجنة

نشرت صفحة شاومينج ثانوية عامة، أسئلة امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى، حيث ظهرت ورقة الأسئلة مكتوبا عليها امتحانات الدور الثانى، بالإضافة إلى ظهور بعض الأسئلة مُجابا عليها مثل سؤال "اختر"، وذلك بعد ساعة تقريبا من بدء لجنة الامتحان.

وكان طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبى قد بدأوا صباح اليوم أداء امتحان الجغرافيا ضمن امتحانات الدور الثانى لطلاب النظام الحديث بالثانوية.

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