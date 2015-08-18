تشغيل معبر رفح لليوم الثانى أمام حركة عبور المسافرين بين مصر وقطاع غزة

فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة أبوابه قبل قليل أمام حركة عبور المسافرين بين مصر وقطاع غزة فى الاتجاهين.

وقال مصدر مسئول فى معبر رفح لـ"اليوم السابع" إن حافلات تقل مسافرين فلسطينيين وصلت عبر بوابة المعبر من الجانب الفلسطينى إلى الجانب المصرى، كما وصل من مصر فى طريقهم إلى غزة، المئات، وجارى إنهاء أوراق جميع المسافرين.

وأشار المصدر إلى أن المعبر ستيم فتحه وتشغيله يوميا خلال اليومين القادمين ويسمح بمرور العالقين فى الجانب المصرى والمسافرين الأجانب القادمين من الخارج فى طرقهم لغزة وكذلك المرحيلن عن طريق مطار القاهرة.

ويسمح بالوصول للجانب المصرى لمن سبق التنسيق بدخولهم بين الجانبين المصرى والفلسطينى من ذوى الإقامة فى الخارج والطلبة وأصحاب الحالات الانسانية والمرضى.

وتابع المصدر أن حركة العبور فى اليوم الأول شهدت مرور474 شخصًا تمكنوا من العبور بين مصر وقطاع غزة، كما تم إدخال 660 طن أسمنت و66 طن زلط.

وأشار المصدر إلى أن قوات أمنية تقوم بتأمين المسافرين كما تم توفير سيارت إسعاف تنقل المرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج فى المستشفيات المصرية.

وانتشرت قوات أمنية على طول الطريق الدولى العريش رفح لتأمين مرور المسافرين، وقال مصدر أمنى مسئول إن حركة العبور لم تؤثر على سير العمليات الأمنية وتشديد إجراءات المرور عبر الطريق الدولى الساحلى العريش رفح مرورا بمناطق وقرى الشيخ زويد.