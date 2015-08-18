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نصر فريد واصل: الفتوى بجهل خروج عن الملة

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نصر فريد واصل: الفتوى بجهل خروج عن الملة نصر فريد واصل: الفتوى بجهل خروج عن الملة
قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، إنه يجب عند الإفتاء فى الدين مراعاة آداب الفتوى وضوابطها الشرعية، ولذلك يمنع المفتى الجاهل من التحدث إلى الناس، لأنه قد يتسبب فى إثارة البلبة بالمجتمعات الإسلامية التى هى فى أشد الحاجة إلى معرفة الفتوى الصحيحة، والعمل بها فى ظل الظروف البيئية الصعبة التى تشهدها بلاد المسلمين من انتشار الإرهاب والعنف.

وأضاف فى كلمته باليوم الثانى للمؤتمر العالمى لدار الإفتاء، بعنوان"الفتوى إشكاليات الواقع وأفاق المستقبل"، أن الفتوى من أهم وسائل تجديد الخطاب الدينى، الذى يحقق الخير والسلام الاجتماعى للعالم ويقضى على العنف والتطرف والإرهاب الذى يهدد الأمن والسلام، والذى نراه ونشاهده من الجماعات الإرهابية التى تتستر بالإسلام والإسلام منهم براء، يجعل الإفتاء تتصدر المشهد لصد فتواهم التى يقولونها وما أنزل الله بها من سلطان.

وأضاف واصل، أن الفتوى بجهل بمثابة خروج عن الملة، ولذلك حث الله تعالى عباده بعدم تصدر مشهد الفتوى إلا والشخص على علم صادق، وعلى دراية بمبادئ وأسس الدين الإسلامى الصحيح.

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مصر 365