"عمليات الثانوية" تتبع ورقتى الفيزياء والجغرافيا المتداولتين للتأكد من صحتهما

قال محمد سعد إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتبع أسئلة الفيزياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة والتى تم تداولها عبر صفحة شاومينج بيغشش لطلاب الثانوية العامة للتأكد من صحتها ومعرفة مصدر اللجنة التى تم تصوير ورقة الأسئلة منها وتداولها عبر صفحات تسريبات الثانوية العامة.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يختبرون اليوم فى مادتى الفيزياء والجغرافيا ضمن امتحانات الدور الثانى والتى بدأت السبت الماضى وتستمر حتى 26 من أغسطس الجارى.

- "شاومينج" ينشر صورة لامتحان الجغرافيا للثانوية بعد ساعة من بدء اللجنة

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