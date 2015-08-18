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مجازاة مسئولين بإدارة مطاى الصحية لعدم تنفيذ قرارات إغلاق منشآت مخالفة

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مجازاة مسئولين بإدارة مطاى الصحية لعدم تنفيذ قرارات إغلاق منشآت مخالفة مجازاة مسئولين بإدارة مطاى الصحية لعدم تنفيذ قرارات إغلاق منشآت مخالفة
قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مجازاة كل من مدير الإدارة الصحية، ومسئول العلاج الحر بإدارة مطاى الصحية، وذلك بالخصم خمسة عشر يومًا من راتبهما بسبب التقاعس فى تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد من المنشآت الطبية غير الحكومية المخالفة.

من جانبه قال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، فى تصريحات له، إن المحافظ كان قد وافق منذ يونيو الماضى على إغلاق عدد من المنشآت الطبية المخالفة بسبب وجود مخالفات عديدة منها عدم الترخيص، ووجود حضانات أكثر من المساحة الموجودة بجانب نقص كبير فى أجهزة وحدة الحضانات، بالإضافة إلى وجود أشخاص يزاولون المهنة بدون ترخيص، إلا أن إدارة مطاى الصحية تقاعست عن تنفيذ قرارات الإغلاق.

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مصر 365