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أهالى قرية دفرة بالغربية: "بيوتنا تسبح على بركة من تسريبات مياه الشرب"

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أهالى قرية دفرة بالغربية: "بيوتنا تسبح على بركة من تسريبات مياه الشرب" أهالى قرية دفرة بالغربية: "بيوتنا تسبح على بركة من تسريبات مياه الشرب"
تقدم أهالى قرية دفرة التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية بشكاوى عاجلة لرئيس الوحدة المحلية بالقرية تضرروا فيها من ارتفاع منسوب المياه فى الشوارع حتى دخلت البيوت وأغرقتها من الداخل جراء تسريبات مياه الشرب بالقرية.

وقال عبده شرف من أهالى القرية: "إننا فوجئنا أن المياه أغرقت الشارع بالكامل ودخلت البيوت فى الأدوار الأرضية بكثافة، وعاقت حركة المرور فى الشوارع بعدما تحولت لبرك مياه كبيرة".

وأضاف محمد السملاوى، من الأهالى، أنهم تقدموا بشكاوى عديدة لرئيس الوحدة، ولكنه اكتفى بتحرير مذكرة رسمية بحضور مسئول البيئة بالقرية، وما زالت البيوت مهددة بكارثة السقوط بسبب كثرة المياه.

وأكد مصدر بالوحدة المحلية بالقرية أن الأزمة الحقيقية ليست فى تسريبات مياه الشرب ولكن عدم وجود صرف صحى بالقرية فالأهالى يصرفون مياههم فى "طرنشات" أمام البيوت ويتم نقلها بواسطة جرارات زراعية للمصارف المجاورة، ومعظم الطرنشات بها تسريبات، وصنعت بطرق بدائية غير مطابقة للمواصفات الهندسية، وهو ما ساعد فى التسريبات الكبيرة أسفل البيوت وفى الشوارع.

وطالب أهالى القرية من المحافظ سرعة التدخل وإنهاء مشروع الصرف الصحى بالقرية خاصة بعد اعتماد نفقاته ضمن الخطة أكثر من مرة.

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مصر 365