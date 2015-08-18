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كيف تتخلصين من أعراض الحموضة أثناء الحمل

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كيف تتخلصين من أعراض الحموضة أثناء الحمل كيف تتخلصين من أعراض الحموضة أثناء الحمل
الحموضة وحرقان الصدر من أشهر الأعراض المصاحبة لمرحلة الحمل، والتى تزيد حدتها مع تقدم شهور الحمل.

نصائح للحد من الحموضة فى الحمل

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> الدكتور صلاح سند أستاذ أمراض النساء والولادة يقدم أهم النصائح الصحية التى تجنب النساء أعراض الحموضة فى مرحلة الحمل، وهم:

- تجنب تناول الطعام الدسم والحار، أو ذلك الذى يحتوى على نسبة عالية من الملح.
>- تجنب تناول الطعام قبل النوم بفترة لا تقل عن ثلاثة ساعات .
>- تناول كوب من الزبادى فى وجبة العشاء.
>- الحرص على وضع وسادة أسفل الكتفين والرقبة اثناء النوم، للحد من ارتجاع العصارة الهضمية من المعدة للصدر.
>- تقسيم الوجبات الى وجبات صغيرة وبكميات قليلة على مدار اليوم، بدلا من وجبات قليلة العدد وكبيرة الكمية.
>- تجنب تناول المكيفات كالقهوة والشاى والمياه الغازية .

أسباب الإصابة بالحموضة فى الحمل


>وفى النهاية يؤكد سند أن ارتجاع المرئ والحموضة من الأعراض الشائعة فى فترة الحمل، نتيجة لزيادة حجم الرحم، مما يمثل ضغطا على المعدة ويؤدى إلى ارتجاع العصارة المعوية لأعلى الصدر.
>وهو العرض الذى ينتهى بعد الولادة مباشرة ومع استعادة الرحم لحجمه الطبيعى.

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