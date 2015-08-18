كيف تتخلصين من أعراض الحموضة أثناء الحمل

نصائح للحد من الحموضة فى الحمل

الحموضة وحرقان الصدر من أشهر الأعراض المصاحبة لمرحلة الحمل، والتى تزيد حدتها مع تقدم شهور الحمل.> الدكتور صلاح سند أستاذ أمراض النساء والولادة يقدم أهم النصائح الصحية التى تجنب النساء أعراض الحموضة فى مرحلة الحمل، وهم:

- تجنب تناول الطعام الدسم والحار، أو ذلك الذى يحتوى على نسبة عالية من الملح.

>- تجنب تناول الطعام قبل النوم بفترة لا تقل عن ثلاثة ساعات .

>- تناول كوب من الزبادى فى وجبة العشاء.

>- الحرص على وضع وسادة أسفل الكتفين والرقبة اثناء النوم، للحد من ارتجاع العصارة الهضمية من المعدة للصدر.

>- تقسيم الوجبات الى وجبات صغيرة وبكميات قليلة على مدار اليوم، بدلا من وجبات قليلة العدد وكبيرة الكمية.

>- تجنب تناول المكيفات كالقهوة والشاى والمياه الغازية .

أسباب الإصابة بالحموضة فى الحمل

>وفى النهاية يؤكد سند أن ارتجاع المرئ والحموضة من الأعراض الشائعة فى فترة الحمل، نتيجة لزيادة حجم الرحم، مما يمثل ضغطا على المعدة ويؤدى إلى ارتجاع العصارة المعوية لأعلى الصدر.>وهو العرض الذى ينتهى بعد الولادة مباشرة ومع استعادة الرحم لحجمه الطبيعى.