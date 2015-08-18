زرقة الشفايف والأظافر قد تكون علامة على مشكلة بقلب طفلك

أكدت الدكتور مى حمدى السيد أستاذ ورئس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس واستشارى أمراض قلب الأطفال والعيوب الخلقية باستخدام القسطرة فى علاج عيوب القلب فى الأطفال أن العيوب الخلقية فى الأطفال تكون موجودة منذ الولادة.

وقالت إن جزءا منها تكون عيوب خلقية بسيطة يمكن التعامل معها بدون جراحة عن طريق القسطرة التداخلية مثل ضيق الصمام الرئوى أو الأورطى وهذا يتم علاجه عن طريق التوسيع بالبالون أو ضيق الشرايين الرئوية الطرفية أو الشريان الأورطى ويتم التعامل معه إما عن طريق التوسيع بالبالون أو تركيب دعامات للأطفال ويمكن إعادة توسيعها عند نمو الطفل موضحة أنه يمكن أن يولد الطفل مع وجود ثقب بين الأذينين أو البطينين، حيث يتم التعامل معه عن طريق تركيب جهاز لغلق الثقوب بشكل دائم وبعض الثقوب عن طريق القسطرة أفضل سن لهم عند سن من 4 : 5 سنوات إذا تم الاكتشاف مبكرا أو بعض الحالات التى يتم اكتشافها فى مراحل عمرية متقدمة يتم غلقه عن طريق القسطرة والوصلة الشريانية يتم غلقها عند أى سن فى الأطفال وفى الكبار.

وأشارت أن الأعراض التى تشعرها الآم على طفلها عند حدوث نهجان عند الرضاعة أو حدوث سرعة غير عادية فى ضربات القلب أو صعوبة فى التنفس أو عرق شديد أثناء الرضاعة أو زرقان بالذات فى الشفايف أو فى الأظافر وبعض العيوب البسيطة قد لا يكون لها أعراض مثل الثقوب بين الأذينين أو الوصلة الشريانية المفتوحة قد لا يكون لها أعراض ويتم اكتشافها بالصدفة عند طبيب الأطفال لذلك ننصح بالمتابعة الشهرية عند الطبيب بعد الولادة.

وقالت إن هناك بعض الأمراض ليس لها أعراض وكل ما يكون اكتشافها مبكرا يتم علاجها بشكل مبكر فهناك عيوب معقدة ويمكن التعامل معها بأكثر من طريقة وبعضها يمكن التدخل المؤقت لها بالقسطرة لحين التدخل الجراحى مثل اختلاف وضع الشرايين أو الانسداد الكامل فى الشريان الرئوى.