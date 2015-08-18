لمريض السكر.. افحص العين والقدم والكلى مرة كل 3 أشهر المضاعفات

أكد الدكتور ياسر عبد الرءوف أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا أن مرض السكر من الأمراض المزمنة والتى تترك بصمة واضحة قد تؤدى إلى الإعاقة الدائمة للمرضى سواء بفقد الإبصار أو الفشل الكلوى أو القدم السكرى والذى قد يصل إلى درجة البتر إذا لم يتم ضبط السكر وفحص هذه الأعضاء بشكل دورى ومبكر وبالتالى علاج أى خلل بها وتصل ذروة المأساة إلى وفاة المريض فى سن صغير عن نظيرة غير المصاب بالسكر.

وقال إن رعاية مرضى السكر لا تقتصر على مجرد ضبط نسبة السكر فى الدم فقط بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك فعلى طبيب السكر متابعة العديد من وظائف الجسم المختلفة وعمل مسح مبكر لعمل لأى خلل فى وظائف أعضاء الجسم ناتج عن السكر ولابد أن يكون الفحص مبكر، وبشكل واضح فى سكر النوع الثانى وتبدأ هذه الفحوصات مع اكتشاف مرض السكر من النوع الثانى، وهى تشمل قياس ضغط الدم وعلاج أى خلل به على أن يتم متابعة الضغط مع كل زيارة يقوم بها المريض لطبيبة وتشمل هذه الفحوصات أيضا فحص دقيق وشامل للقدمين يشمل نبض الأوعية الدموية للقدمين ووجود التهابات بها أو وجود تشققات، وكذلك فحص أعصاب القدمين ويفضل إعادة الفحص بالكامل كل 3 أشهر مشيرا إلى أن فحص وظيفة الكليتين وظهور زلال بالبول مؤشر لوجود خلل بهما.

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