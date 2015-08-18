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صالح جمعة يشارك في مران الأهلي وباسم علي يغيب

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صالح جمعة يشارك في مران الأهلي وباسم علي يغيب صالح جمعة يشارك في مران الأهلي وباسم علي يغيب

شارك صالح جمعة لاعب خط وسط الأهلي في مران الفريق الذي أقيم صباح يوم الثلاثاء استعدادا لملاقاة الترجي التونسي في الكونفدرالية.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل لمواجهته في الجولة الخامسة من الكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى.

وشهد المران مشاركة جمعة بعد غيابه عن مباراتي الجونة واتحاد الشرطة في كأس للإصابة، فيما تغيب باسم علي عن خوض التدريبات.

وخضع أحمد فتحي لاعب الفريق إلى برنامج تأهيلي تحت قيادة مدرب الأحمال البدنية محمد أبو العلا.

وحرص فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على إلقاء محاضرة على لاعبيه قبل بداية المران لمدة 10 دقائق،

كما شهد المران راحة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء اتحاد الشرطة الأخير، فيما خاض البدلاء تقسيمة قوية في منتصف الملعب.

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فيديو اليوم السابع

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