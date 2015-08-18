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عمرو جمال وصالح جمعة يغيبان عن قائمة الأهلي للقاء الترجي

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عمرو جمال وصالح جمعة يغيبان عن قائمة الأهلي للقاء الترجي عمرو جمال وصالح جمعة يغيبان عن قائمة الأهلي للقاء الترجي

أعلن فتحي مبروك عن قائمة الأهلي التي سوف تسافر إلى تونس استعدادا لملاقاة الترجي في إطار الجولة الخامسة من الكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى والتي ضمت 20 لاعبا.

وشهدت القائمة استبعاد أحمد عبد الظاهر لأسباب فنية، وغياب عمرو جمال عنها لعدم الجاهزية على الرغم من المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر.

كما تم استبعاد صالح جمعة أيضا للإصابة التي تعرض لها في الركبة والتي كانت سبب في ابتعاده عن مباراتي الفريق الأخيرتين في كأس .

وخرج أيضا أحمد فتحي من القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء اتحاد الشرطة الأخير.

واستمر اعتماد المدير الفني للأهلي على الثلاثي عماد متعب، ماليك إيفونا، وجون أنطوي في خط هجوم الفريق.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد عادل عبد المنعم- مسعد عوض

في الدفاع: شريف حازم- شريف عبد الفضيل- صبري رحيل- سعد سمير- حسين السيد- محمد هاني- محمد نجيب- باسم علي

في الوسط: حسام غالي- عبد الله السعيد- حسام عاشور- وليد سليمان- مؤمن زكريا- رمضان صبحي

في الهجوم: عماد متعب- ماليك إيفونا- جون أنطوي

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