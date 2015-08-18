الداخلية تكرم «أمين شرطة» بعد عثوره على حقيبة به 48 ألف جنيه وإعادتها لمالكها

وجه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ، بتكريم أمين الشرطة أحمد عبدالجيد عتلم، من قوة الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تقديراً لأمانته ، وذلك لعثوره على حقيبة يد جلدية سوداء اللون صغيرة الحجم بداخلها ( بطاقة رقم قومى بإسم / ى . س ، مقيم بمحافظة سوهاج – ومبلغ مالى قدره 48 ألف جنيه ).

جاء ذلك أثناء مباشرة عمله الأمني بمحطة سكك حديد القاهرة ، وتم التوصل إلى مالك الحقيبة ، والذى قرر بأن الحقيبة تخصه وأدلى بأوصافها ، حيت تم تسليمها له.

وأبدى وزير الداخلية شكره لأمين الشرطة المذكور وأثنى على جهود رجال الشرطة ويقظة الخدمات الأمنية داخل المحطة .