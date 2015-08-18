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الداخلية تكرم «أمين شرطة» بعد عثوره على حقيبة به 48 ألف جنيه وإعادتها لمالكها

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الداخلية تكرم «أمين شرطة» بعد عثوره على حقيبة به 48 ألف جنيه وإعادتها لمالكها الداخلية تكرم «أمين شرطة» بعد عثوره على حقيبة به 48 ألف جنيه وإعادتها لمالكها

أمين الشرطة أحمد عبدالجيد

وجه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ، بتكريم أمين الشرطة أحمد عبدالجيد عتلم، من قوة الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تقديراً لأمانته ، وذلك لعثوره على حقيبة يد جلدية سوداء اللون صغيرة الحجم بداخلها ( بطاقة رقم قومى بإسم / ى . س ، مقيم بمحافظة سوهاج – ومبلغ مالى قدره 48 ألف جنيه ).

جاء ذلك أثناء مباشرة عمله الأمني بمحطة سكك حديد القاهرة ، وتم التوصل إلى مالك الحقيبة ، والذى قرر بأن الحقيبة تخصه وأدلى بأوصافها ، حيت تم تسليمها له.

وأبدى وزير الداخلية شكره لأمين الشرطة المذكور وأثنى على جهود رجال الشرطة ويقظة الخدمات الأمنية داخل المحطة .

 

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