ضبط 3 متهمين هاربين من أحكام قضائية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 3 متهمين هاربين، من تنفيذ أحكام قضائية بتهمة (مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية)، ببندر ملوى وسمالوط .

كما أسفرت الحملة عن تحرير 1567 مخالفة مروية، تضمنت ( 32 دراجة بخارية – 2 سيارة - 612 مخالفة دراجة بخارية – 912 مخالفة سيارات )، فيما تم ضبط أسلحة آلية وخرطوش ، وطلقات متنوعة غير مرخصة، تضمنت ( 1 بندقية آلية – 4 بنادق خرطوش - 3 فرد محلى الصنع – 3 طلقات خرطوش )، بحوزة 5 متهمين بالمنيا .

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط كل من، إسلام . ك . ش 18 سنة عامل، ومقيم بالقاهرة، وبحوزته 2 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 80 جراما، ومحمد . ع . أ 31 سنة عاطل، ومقيم بندر سمالوط وبحوزته 19 قرصا لعقار التامول المخدر، بقصد الاتجار.