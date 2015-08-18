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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالقليوبية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالقليوبية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالقليوبية
تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 3 مسجلين خطر من الوراق الجيزة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، تبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية
>أن المتهمين هم سيد سكرتة 38 سنة عاطل، وأيمن دبوس 30 سنة سائق، وحمادة فحمة 34 سنة عاطل وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الأول والثانى بأكمنة أعدت لذلك حال استقلالهما سيارة بدون لوحات معدنية خاصة بالثانى وبحوزتهما 5 هواتف محمول ماركات مختلفة ومبلغ مالى 600 جنيه ومبلغ مالى 12 دولارا وسلاحين أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها، وبمناقشة المتهمين اعترفا بالاشتراك والمتهم الهارب فى ارتكابهم عدة وقائع.

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مصر 365