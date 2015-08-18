« اﻹسكان» تطرح ٢٥ ألف وحدة بالمرحلة الثانية للإسكان المتوسط فى ١١ مدينة جديدة الخميس المقبل

تطرح وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد غد ” الخميس “، المرحلة الثانية من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، على أن يبدأ فتح باب الحجز خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك في ١١ مدينة جديدة، لعدد ٢٥ ألف و٦٥٦ وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ إلى ١٥٠ مترا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المدن التى سيتم طرح المشروع بها، هى ٦ أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، بمساحات تبدأ من ١٠٠ إلى ١٥٠ مترا بتصميمات مختلفة، كاملة التشطيب.

وأضاف الوزير : ” يبدأ مقدم الحجز لوحدات المشروع من ٢٥ ألف جنيه، ونموذجان للسداد، الأول على ٥ سنوات دون فوائد، والثاني من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى، حتى ٥٠٠ ألف جنيه، بفائدة تصل إلى ٨ ٪ وذلك حتى ١٥ سنة “، مؤكدا أن المشروع يتم تنفيذه كـ ” كومباوند ” متكامل الخدمات.

> وشدد الوزير على أن أسعار الوحدات لم تزد أو تختلف عن المرحلة الأولى، حيث تم تثبيت سعر المتر بالنسبة للمدن التى تم طرحها للمرة الثانية في المشروع.

وأوضح المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، أن شروط الحجز هى أن يكون المتقدم للحجز مصريا، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة فى تاريخ بدء الحجز، ولن يحق الحجز فى أكثر من مدينة وﻻ يحق للأسرة ( الزوج والزوجة واﻷولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، لافتا إلى أنه سيتم طرح كراسة اﻹشتراطات فى جميع فروع بنك التعمير واﻹسكان، خلال شهر سبتمبر المقبل، والتى ستشمل مواقع الوحدات، بكل مدينة ونماذج وأسعار الوحدات وشروط وأسلوب الحجز والتخصيص.

وأعلن مساعد الوزير أن عدد الوحدات التى سيتم طرحها في مدينة ٦ أكتوبر ٢٧٦٠ وحدة، و٩٠٢٤ وحدة فى القاهرة الجديدة ( والخاصة بالحاجزين من المرحلة الأولى، والوحدات المتبقية )، و١٦٠٨ وحدة في مدينة الشيخ زايد، و٣ آلاف وحدة فى العبور، و١٢٢٤ وحدة في الشروق، و٢١١٢ وحدة في العاشر من رمضان، و١١٢٨ وحدة في بدر، و٤٣٢ وحدة في السادات، و١٨٩٦ وحدة في دمياط الجديدة، و٦٢٤ وحدة في برج العرب الجديدة، و١٥١٢ وحدة فى مايو، و٣٣٦ فى المنيا الجديدة.

وأضاف : ” سيتم سداد 2 % قيمة تميز للأدوار المتكررة، و5 % مصاريف صيانة يتم سدادها على دفعتين، الأولى عند الإستلام والثانية بعدها بسنة كاملة “.

وأكد المهندس وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم توفير وحدات سكنية للحاجزين من المرحلة الأولى، ولم يتم سحب جدية الحجز حتى الآن فى مدن القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، موضحا أن هناك وحدات متبقية فى مدينة القاهرة الجديدة، بمساحات ١١٥ و١٣٠ و١٥٠، سيتم طرحها للراغبين فى حجزها، ويتم إجراء قرعة بينهم حال زيادة أعداد المتقدمين عن الوحدات المتبقية، وسيتم إتاحة تعديل رغبات المتقدمين حال عدم توافر النماذج المطلوبة.

وأشار عباس إلى أنه سيتم توفير وحدات سكنية فى مدينة القاهرة الجديدة، وفقا للمتاح من الوحدات بموقع المعاهد والجامعات بمنطقة الأندلس، وذلك كالتالى : * بالنسبة للذين تقدموا لحجز وحدة سكنية بمساحة ١٣٠ مترا، بالنموذجين A و B، بالأدوار المتكررة، سيتم إستيعابهم وعمل إقتراع على رقم الوحدة.

> * بالنسبة للذين تقدموا لحجز وحدة سكنية فى الأدوار المتكررة لنموذج Bمساحة ١٤٠ مترا، سيتم إستيعاب عدد ٢٤١٦ وحدة سكنية، ويتبقى من راغبي هذه المساحة ١٢٨٤ حاجزا، وسيتم عرض الوحدات المتبقية من مساحة ١٣٠ و١٤٠ مترا حسب المتاح.

يذكر أن سعر المتر فى المرحلة الأولى، كان كالتالى : القاهرة الجديدة تتراوح 3900 إلى 4250 جنيها، تليها مدينة دمياط الجديدة بسعر 3700 جنيها، ثم مدينة 6 أكتوبر بسعر 3400 جنيها، فمدينة الشروق بسعر 3100 جنيها، ومدينة العبور بسعر 2900 جنيها، تليها مدينة العاشر من رمضان بسعر 2700 جنيها، وأخيرا مدينتى بدر والسادات بسعر 2550 جنيها، وبالنسبة لسعر المتر لمدن المرحلة الثانية جاءت كالتالى : ٤ آلاف جنيه لمدينة الشيخ زايد، و٢٨٠٠ جنيه لمدينة ١٥ مايو، و٢٧٠٠ جنيه لمدينة برج العرب.

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