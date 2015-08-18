بدء امتحان الفيزياء والجغرافيا لـ11 ألف طالب بالثانوية العامة دور ثانى

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة فى نظامها الحديث بامتحانات "الدور الثانى"، أداء اختبار مادتى الفيزياء لشعبة العلمى والجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث بدأت لجنة الامتحانات فى التاسعة وينتهى فى الثانية عشرة ظهراً.

قال محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين يختبرون فى المادتين وصل قرابة الـ" 11 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية موزعين على ما يقرب من 270 لجنة امتحان، موضحا أن مظاريف الأسئلة وصلت إلى مقار اللجان فى مواعيدها، وتم التشديد على تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخولهم.

ويُعد اليوم هو الرابع فى امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، حيث بدأ الطلاب اختباراتهم السبت الماضى وتستمر حتى الأربعاء 26 من أغسطس الجارى.

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