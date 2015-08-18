السعودية تمنع حجاج مجلس التعاون الخليجى من أداء الفريضة إلا بتصريح

ذكرت مصادر صحفية سعودية اليوم الثلاثاء أن حجاج دول مجلس التعاون الخليجى سيمنعون من دخول المملكة فى حال عدم حصولهم على تصاريح ، مؤكدة أنهم سيخضعون للضوابط التى اعتمدتها وزارة الحج.

وذكرت صحيفة "مكة" اليوم الثلاثاء أن الهيئة العامة للطيران المدنى ألزمت ، فى تعميم ، جميع شركات الطيران الناقلة لحجاج دول مجلس التعاون الخليجى بعدم نقل أى حاج ما لم يحصل على تصريح رسمى لأداء الفريضة من وزارة الحج.

وأكدت أن السلطات السعودية ستقوم بإعادة من لم يحصل على تصريح.

>