بالصور..وصول رجال المرور لإزالة إشغالات حادثة اصطدام سيارة برصيف كوبرى أكتوبر

وصل منذ قليل إلى مكان حادث تصادم سيارة بالرصيف أعلى كوبرى أكتوبر، فى الاتجاه القادم من ميدان التحرير إلى المهندسين، رجال المرور وبصحبتهم ونش، للعمل على رفع السيارة وإبعادها عن الطريق، وإزالة الإشغالات التى خلفتها الحادثة.

وكان قد شهد كوبرى 6 أكتوبر، صباح اليوم الثلاثاء، زحامًا مروريًا إثر اصطدام سيارة ملاكى برصيف الكوبرى، مما أدى إلى إصابة سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



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