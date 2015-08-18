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حبس قواد وساقطة 4 أيام لاتهامهما بممارسة الدعارة بشقة فى مدينة نصر

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حبس قواد وساقطة 4 أيام لاتهامهما بممارسة الدعارة بشقة فى مدينة نصر حبس قواد وساقطة 4 أيام لاتهامهما بممارسة الدعارة بشقة فى مدينة نصر
أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، بحبس قواد وساقطة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بمدينة نصر.

واعترف المتهم أمام النيابة بقيامه بحيازة المواد المخدرة لبيعها على الرجال راغبى المتعة الحرام من زبائن الساقطة.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد ذكاء الدين، مدير إدارة النشاط الداخلى بالإدارة، بقيام قواد باستئجار الشقق المفروشة فى مدينة نصر واستقطاب الساقطات، لممارسة الأعمال المنافية للآداب والدعارة مع الرجال راغبى المتعة الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى.

توصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وتبين قيام القواد باستئجار شقة فى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر واستقطاب الرجال راغبى المتعة الحرام لممارسة الرذيلة مع الساقطات.

وتوجهت قوة أمنية عقب استصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة الشقة، وضبط القواد وساقطة تبلغ من العمر 19 سنة فى حالة تلبس مع أحد راغبى المتعة الحرام.

وعثر مع راغب المتعة الحرام على بندقية خرطوش، و5 طلقات أمريكى ومطوتين وطبنجة صوت و6 قطع حشيش، و3900 جنيه حصيلة بيعه للمواد المخدرة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه للتحقيق.

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مصر 365