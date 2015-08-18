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نيابة سوهاج تقرر حبس متهمين 4 أيام لسرقتهما تاكسى بالإكراه

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نيابة سوهاج تقرر حبس متهمين 4 أيام لسرقتهما تاكسى بالإكراه نيابة سوهاج تقرر حبس متهمين 4 أيام لسرقتهما تاكسى بالإكراه
أمر المستشار ضياء إبراهيم مدير نيابة مركز سوهاج وسكرتارية أحمد قناوى بحبس المتهمين مجدى – ص ومحمد – ع، عاطلين ومقيمان بقرية جزيرة شندويل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة المجنى عليه رفعت – ع صاحب سيارة تاكسى والاستيلاء على سيارته.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج، بلاغا من المجنى عليه، مفاده أنه أثناء سيره بالتاكسى الخاص به استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن، وفى الطريق أشهر أحدهما السلاح النارى فى وجهه وقاما بسرقة الهاتف المحمول الخاص به ومتعلقاته واستوليا على التاكسى وفرا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ، وتم القبض على المتهمين وبعرضهما على النيابة أمرت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365