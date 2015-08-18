محافظ كفر الشيخ:سنضخ مياه محطة الكشلة خلال مراحل بعد التأكد من سلامتها

سادت حالة من السخط بين المواطنين بسبب ما تم إعلانه عن بدء تجربة محطة مياه الشرب بالكشلة بمدينة دسوق فى كفر الشيخ والتى سيتفيد منها أكثر من 500 ألف نسمة بقرى دسوق وعدد من قرى فوه ومطوبس وعدم وصول مياه المحطة لهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ فى بيان صحفى أن مياه محطة الكشلة لم تصل للمنازل لأننا فى مرحلة التشغيل والتجريب وملء الخزانات بالمياه مشيراً أنه تم ملء الخزانات وسيتم أخذ عينات من تلك المياه للتأكد من سلامتها ولن تضخ مياه للمنازل إلا بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها.
وقال إن المحطة تنتج 1400 لتر فى الثانية ولكن لن يتم تشغيلها بكامل طاقتها مضيفاً أن تشغيلها سيكون من خلال مراحل البداية سيكون الضخ بـ500 لتر ثانية ثم 1000لتر ثانية ثم 1400لتر ثانية وتلك المراحل التدريجية لاختبار المواسير التى ستضخ المياه بها.