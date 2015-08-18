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محافظ كفر الشيخ:سنضخ مياه محطة الكشلة خلال مراحل بعد التأكد من سلامتها

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محافظ كفر الشيخ:سنضخ مياه محطة الكشلة خلال مراحل بعد التأكد من سلامتها محافظ كفر الشيخ:سنضخ مياه محطة الكشلة خلال مراحل بعد التأكد من سلامتها
سادت حالة من السخط بين المواطنين بسبب ما تم إعلانه عن بدء تجربة محطة مياه الشرب بالكشلة بمدينة دسوق فى كفر الشيخ والتى سيتفيد منها أكثر من 500 ألف نسمة بقرى دسوق وعدد من قرى فوه ومطوبس وعدم وصول مياه المحطة لهم.

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ فى بيان صحفى أن مياه محطة الكشلة لم تصل للمنازل لأننا فى مرحلة التشغيل والتجريب وملء الخزانات بالمياه مشيراً أنه تم ملء الخزانات وسيتم أخذ عينات من تلك المياه للتأكد من سلامتها ولن تضخ مياه للمنازل إلا بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها.

وقال إن المحطة تنتج 1400 لتر فى الثانية ولكن لن يتم تشغيلها بكامل طاقتها مضيفاً أن تشغيلها سيكون من خلال مراحل البداية سيكون الضخ بـ500 لتر ثانية ثم 1000لتر ثانية ثم 1400لتر ثانية وتلك المراحل التدريجية لاختبار المواسير التى ستضخ المياه بها.

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مصر 365