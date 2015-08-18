مدينة بلطيم بكفر الشيخ تدخل المنظومة القومية لإدارة المخلفات الصلبة

قال سمير غباشى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن غداً الأربعاء آخر موعد لتلقى طلبات الشركات والجمعيات الأهلية الراغبة فى العمل بخدمة الجمع السكنى للمخلفات الصلبة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار فى بيان إلى أن تلك الشركات تقوم بجمع المخلفات الصلبة من الوحدات السكنية ونقل المخلفات العضوية إلى مصنع تدوير القمامة أو المكان المحدد بمعرفة الوحدة المحلية الذى سيتم تحديده لاحقاً مشيراً إلى أن تلك الشركات والجمعيات ستستفيد من جمع المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى مقابل النظافة من كل وحدة سكنية.
وأضاف عقب تلقى الطلبات تبدأ مرحلة فحص تلك الطلبات المقدمة لتبدأ مدينة بلطيم بعدها تطبيق المنظومة القومية لإدارة المخلفات الصلبة تحت رعاية الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ.