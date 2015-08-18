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مدينة بلطيم بكفر الشيخ تدخل المنظومة القومية لإدارة المخلفات الصلبة

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مدينة بلطيم بكفر الشيخ تدخل المنظومة القومية لإدارة المخلفات الصلبة مدينة بلطيم بكفر الشيخ تدخل المنظومة القومية لإدارة المخلفات الصلبة
قال سمير غباشى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن غداً الأربعاء آخر موعد لتلقى طلبات الشركات والجمعيات الأهلية الراغبة فى العمل بخدمة الجمع السكنى للمخلفات الصلبة.

وأشار فى بيان إلى أن تلك الشركات تقوم بجمع المخلفات الصلبة من الوحدات السكنية ونقل المخلفات العضوية إلى مصنع تدوير القمامة أو المكان المحدد بمعرفة الوحدة المحلية الذى سيتم تحديده لاحقاً مشيراً إلى أن تلك الشركات والجمعيات ستستفيد من جمع المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى مقابل النظافة من كل وحدة سكنية.

وأضاف عقب تلقى الطلبات تبدأ مرحلة فحص تلك الطلبات المقدمة لتبدأ مدينة بلطيم بعدها تطبيق المنظومة القومية لإدارة المخلفات الصلبة تحت رعاية الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ.

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مصر 365