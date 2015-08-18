محافظ سوهاج يقرر غلق 3 كافتيريات بالشمع الأحمر بسب إشغالهم الطريق

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إيقاف أعمال الهدم بفرع التأمين الصحى، وذلك لعدم حصولهم على ترخيص من الحى بإجراء عمليات الهدم والترميم والصيانة للمبنى.

وتم إلزام المقاول المسئول عن عمليات الهدم والصيانة بالمبنى، عدم إجراء أى عمليات هدم بالمبنى وإلزامه بمغادرة المكان وإفراغه من المعدات الموجودة به، كما تم أيضا رفع الإشغالات الموجودة أمام كافتيريات "الفردوس وسهر الليالى والعندليب" بشارع أسيوط سوهاج.

وأصدر المحافظ قرارات غلق للكافتيريات الثلاثة حيث تم تشميع الكافيهات الثلاثة بالشمع الأحمر لحين صدور قرارات الغلق الخاصة بهم.

كما قرر إزالة الاشغالات الموجودة أمام عدد من المحلات بشارع سوهاج ـ أسيوط، وأصدر التعليمات بالتفتيش الصحى والمهنى على محلات الأغذية والعصائر الموجودة بالشارع، حفاظاً على سلامة المواطنين، جاء ذلك بعدما تفقد المحافظ منطقة حى شرق بسوهاج.

ووجه المحافظ مسئولى الصحة بالتفتيش على محلات الجزارة واللحوم ومحلات بيع الطيور الحية الموجودة بشارع الزهراء، للتأكد من صحة وسلامة اللحوم وما تقدمه هذه المحلات من أغذية للمواطنين.

وخلال المرور بالشارع الجانبى لفندق المعلمين لاحظ المحافظ وجود تعدٍ من قبل أحد المواطنين على رصيف الشارع واستغلاله فى إقامة حظيرة عليه لتربية الماعز وإحاطتها بسور، وأمر بإزالة الحظيرة المقامة على الرصيف والتى تعد تعدياً صارخاً على حرم الطريق العام.

وأشرف المحافظ على تنفيذ قرار الغلق الصادر بحق محل "الحرفيين لقطع غيار السيارات" والموجود بشارع سوهاج ـ أسيوط وذلك لمخالفته الترخيص الصادر له.