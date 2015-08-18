"مستثمرى العاشر" تبحث مشكلات الطاقة للمصانع مع قيادات قطاع البترول

تبحث جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء أزمة الطاقة ومشكلات المصانع والشركات مع قيادات قطاع البترول بشركة بتروتريد برئاسة المهندس صبحى نصر عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين.

ومن جانبه قال المهندس صبحى نصر عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الهدف من الاجتماع هو حصر المشكلات المتعلقة بقطاع الطاقة للشركات والمصانع بالمنطقة الصناعية فى مدينة العاشر من رمضان وإزالة المعوقات التى تواجهه الصناعة بما يتماشى مع سياسة الدولة ووزارة البترول بهدف تشجيع الصناعة.