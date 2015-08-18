اليوم.. إعادة توزيع كميات مياه الشرب فى سوهاج بقريتى الغنيمية والغابات

تقوم لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ومجلس مدينة البلينا واهالى قريتى الغنيمية والغابات، اليوم الثلاثاء، بإعادة ضبط محابس مياه الشرب التى تقع بين القريتين وتوزيع كميات المياه بين القريتين.

وقال اللواء المهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه التقى برئيس مجلس ومدينة البلينا وأهالى القرى واتفقوا على ضبط محابس المياه بين القريتين وتوزيع كميات المياه بما يلبى احتياجات المواطنين.

وطالب رئيس مياه سوهاج للأهالى، بضرورة ترشيد استهلاك المياه والإبلاغ عن المخالفين الذين يستخدمون المياه فى غير أغراض الشرب مثل غسيل السيارات ورش الشوارع حتى يمكن توفير المياه للمواطنين بالكميات المناسبة.