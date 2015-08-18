أخبار عاجلة

قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ شمال سيناء: توقيع مشروع للحد من البطالة بقيمة مليون جنيه

Google+ Print
محافظ شمال سيناء: توقيع مشروع للحد من البطالة بقيمة مليون جنيه محافظ شمال سيناء: توقيع مشروع للحد من البطالة بقيمة مليون جنيه
صرح اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، بأن المحافظة شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وجمعيتى حقوق المرأة السيناوية و"أولادى" بالعريش لتنفيذ مشروع " مبادرات تشغيل الشباب فى تجميل أحياء مدينة العريش " بقيمة مليون جنيه منحة لكل جمعية.

وقال حرحور، إن المشروع يهدف الى المساهمة فى الحد من نسبة البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل بمرتبات مجزية خلال فترة تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وبالتنسيق مع المحافظة.

كما تقرر فتح مكتب فى مجلس مدينة العريش به مهندسا وعددا من الموظفين لإنهاء طلبات المستفيدين من مشروع ابنى بيتك بالعريش، وأن يكون المكتب حلقة وصل بين المستفيدين والجهات التنفيذية لسرعة إنهاء الإجراءات وإنهاء كل العقبات المتعلقة بهذا المشروع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365