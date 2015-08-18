محافظ شمال سيناء: توقيع مشروع للحد من البطالة بقيمة مليون جنيه

صرح اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، بأن المحافظة شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وجمعيتى حقوق المرأة السيناوية و"أولادى" بالعريش لتنفيذ مشروع " مبادرات تشغيل الشباب فى تجميل أحياء مدينة العريش " بقيمة مليون جنيه منحة لكل جمعية.

وقال حرحور، إن المشروع يهدف الى المساهمة فى الحد من نسبة البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل بمرتبات مجزية خلال فترة تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وبالتنسيق مع المحافظة.

كما تقرر فتح مكتب فى مجلس مدينة العريش به مهندسا وعددا من الموظفين لإنهاء طلبات المستفيدين من مشروع ابنى بيتك بالعريش، وأن يكون المكتب حلقة وصل بين المستفيدين والجهات التنفيذية لسرعة إنهاء الإجراءات وإنهاء كل العقبات المتعلقة بهذا المشروع.