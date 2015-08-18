"ضد قرارات الثانوية 2016" هاشتاج جديد على"تويتر" لرفض درجات السلوك

دشن عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، هاشتاج جديد تصدر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تحت عنوان "ضد قرارات الثانوية 2016"، والذى حاز اهتمام طلاب الثانوية العامة للعام الجديد بعد قرار تخصيص 10 درجات للسلوك والحضور.

وجاءت تعليقات الطلاب رافضة لقرارات وزارة التربية والتعليم للنظام الجديد للثانوية، والتى تمحورت حول رفض وضع مصير الطلاب فى يد الأساتذة، خاصة أن 10 درجات هو رقم كبير لراغبى الالتحاق بكليات القمة، إلى جانب رفض البعض منهم لنظام التعليم ونظام الثانوية العامة من الأساس والذى وصفوه بالنظام العقيم الذى لا يدل على أى تميز للطلاب.

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