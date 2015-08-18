البابا تواضروس الثانى يستأنف غدا عظته الأسبوعية بعد انقطاع شهرين

تستعد كنيسة العذراء بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لاستقبال أول عظة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية خارج القاعة الكبرى بالكاتدرائية، غدا الأربعاء، وبعد توقف دام شهرين بسبب أعمال التجديدات التى تتم فى الكاتدرائية احتفالًا بعيدها الخمسين الذى يحل عام 2018.

من جانبه، قال القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، أن كنيسة العذراء والأنبا بيشوى لن تكون مقرًا نهائيًا لعظة البابا، إنما سيلقى البابا عظته فى كنيسة مختلفة كل أسبوع يطل من خلالها على شعب الكنيسة ويمارس نشاطه الرعوى والروحى.

كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوى، واحدة من ضمن كنيستين داخل المقر الباباوى بالأنبا رويس، وهى كنيسة صغيرة الحجم لا تتسع للعدد الهائل الذى يحب أن يسمع عظة البابا الأسبوعية.

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