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اليوم.. بدء أعمال توسعة نفق الزهراء بالمعادى بتكلفة 22 مليون جنيه

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اليوم.. بدء أعمال توسعة نفق الزهراء بالمعادى بتكلفة 22 مليون جنيه اليوم.. بدء أعمال توسعة نفق الزهراء بالمعادى بتكلفة 22 مليون جنيه
أعلن اللواء السيد نصر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن البدء اليوم الثلاثاء، فى أعمال الحفر لنقل ثلاثة كابلات كهرباء قاطعة لنفق الزهراء بالمعادى، تمهيدًا لتوسعته، والذى يعد المخرج الرئيسى لطريق الزهراء بجوار النفق القديم.

وأكد نائب المحافظ، فى تصريحات خاصة، لـ"اليوم السابع"، أن هذا النفق يعد استكمالاً للجهد المستمر والبناء لتعاون أجهزة الدولة لتنفيذ المشاريع القومية، وبناءً على تعليمات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بتقليل مدة تنفيذ المشاريع، فقد تحدد له مدة 4 شهور للانتهاء منه.

يذكر أن النفق يقام بالجهود الذاتية وبمـشـاركة المجتمع المدنى، وتبلغ تكلفته 22 مليونًا وبعرض 3 أفدنة، ويخدم مـنـطـقـة زهـراء المـعـادى ومخرج لطريق القطامية ،ويساهم بشكل كبير فى تيسـيـر حركة المرور، خاصة بعد فتح الطريق الدائرى الأوسط.

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مصر 365